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В "ДНР" зашел спецназ Путина, у Пушилина сдают нервы
Ситуация, которая стремительно развивается в "ДНР", оставляет желать лучшего. Вроде как руководство "республики" сделало для людей всё: организовало праздники, помянуло "героя" Захарченко, памятник ему поставило нерукотворный, даже в честь него целую площадь назвали. Только это всё пыль по сравнению с тем, как оно затянуло "поясок" для людей.
Поднятие тарифов ЖКХ, некачественные продукты из России и многое другое, от чего людям становится "лучше жить". На фоне всего этого рейтинги главы "ДНР" Д.Пушилина падают стремительно вниз. Об этом пишет блогер Дмитрий Черкасов, рассказав последние новости из "ДНР", сообщает Диалог.UA".
Только вот стало известно, что президент России В.Путин отправил в "ДНР" три группы спецназа ГРУ из состава третьей отдельной гвардейской бригады специального назначения — Центрального военного округа. (г.Тольятти). А точнее с 330-го отдельного отряда специального назначения (330 ооСпН 2-й батальон, воинская часть 33473). Для вашего осведомления расскажу о них пару слов. Основными и приоритетными задачами этого подразделения являются: выявление, пресечение диверсий, организация проведения мероприятий по охране лиц и объектов особой важности, защита и доставка спецгрузов, обеспечение общей безопасности в рамках компетенции. Сразу напрашивается вопрос: зачем? Так вот, этот скромный подарок предназначен для главы "республики" Д.Пушилина. Из этого можно сделать маленький вывод, что "мать городов русских" не спешит оставлять в покое украинский Донбасс. Планы матушки рассии настолько непредсказуемые, что она сама может их не знать сегодня о том, что будет делать завтра. И это уже вполне нормальное явление. Но одно уже можно сказать, что Пушилин сильно переживает за свою "шкуру". Жизнь у него реально как-то подвисла и неизвестно спасет его спецназ или нет. Зато можно ожидать появления в Донецке еще одной площади, которую назовут в честь другого "хероя". Вопрос исключительно времени и того, при каких обстоятельствах всё произойдёт…"
Теги: Донбасс, спецназ, ДНР, Пушилин
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- Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ21:52
- Гранитное под огнем! Боевики обстреляли поселок под Мариуполем21:05
- Послезавтра пять районов Донецка останутся без воды16:00
- Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО15:00
- В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект14:42
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
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