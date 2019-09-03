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В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями
03.09.2019 18:11
Во временно оккупированном Донецке четверо школьников отравились, употребив ядовитые растения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Накануне, 2 сентября 2019 года, в Ленинском районе временно оккупированного Донецка четверо школьников 2004 и 2005 годов рождения отравились, употребив атропиноподобное растение. Подростки были госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу Донецка №4.
Их состояние оценивается как средне тяжелое.
Теги: Донецк, Донбасс, отравление, растения, яд, госпитализация, больница, школьники
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