Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями

03.09.2019 18:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями

Во временно оккупированном Донецке четверо школьников отравились, употребив ядовитые растения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 2 сентября 2019 года, в Ленинском районе временно оккупированного Донецка четверо школьников 2004 и 2005 годов рождения отравились, употребив атропиноподобное растение. Подростки были госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу Донецка №4.

Их состояние оценивается как средне тяжелое.



Теги: Донецк, Донбасс, отравление, растения, яд, госпитализация, больница, школьники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх