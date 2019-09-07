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В «ДНР» бюджетникам задерживают зарплату
Бюджетникам на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» задерживают выплату заработной платы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» задерживают выплату заработной платы работницам бюджетной сферы, а именно работникам учреждений образования и здравоохранения.
Сначала людей предупредили, что заработную плату, отпускные и другие выплаты они поучат не в конце месяца, а с 1 по 5 число. Однако, вечером 4 сентября у людей начали появляться вопросы о сроке выплаты зарплат.
Также бюджетники временного оккупированных Донецка, Горловки, Шахтерска, Докучаевска и других населенных пунктов не получили зарплаты не получили зарплату ни 5, ни сегодня – 6 сентября. По неофициальной информации зарплата будет выплачиваться с 5 по 10 число, в то и к 15.
Вот что пишут бюджетники в соцсетях:
«Подскажите, школы-интернаты, от Донецкого бюджета, з-п когда обещают дать??? Шахтерской школе-интернату говорят что якобы к 15 м числам. что за ерунда??? по идее, ж, говорили что в 5х числах бюджетникам давать будут. либо же интересно послушать про др.образовательные учреждения но находящиеся под бюджетом г.Донецка»,
«Докучаевскому интернату тоже недали»,
«Когда дадут зп бюджетникам в больницах??????????????????????»,
«С 5-10 число»,
«Этот вопрос волнует и сотрудников сферы образования».
Теги: Донбасс, образование, здравоохранение, зарплата, задержка, ДНР, выплаты, бюджетники, соцсети
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