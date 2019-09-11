«Каждый день минируют»: в из-за «минирования"Донецке перекрыт переезд

11.09.2019 15:27

Жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают, что возле Мушкетовского кладбища перекрыт переезд, якобы из-за заминирования переезда.

Об этом дончане сообщают в социальных сетях, передает donpress.

По словам пользователей, на месте происшествия присутствуют так называемые представители «МЧС ДНР» и «МВД ДНР»:

«Донецк 11.34 Переезд возле Мушкетовского кладбища перекрыт. Говорят рельсы заминированы. Мчс, милиция»

«Опять, наверное, заправку не поделили и решили взорвать»

«что-то каждый день минируют»