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Архив - Донецкая область

«Каждый день минируют»: в из-за «минирования"Донецке перекрыт переезд

11.09.2019 15:27
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«Каждый день минируют»: в из-за «минирования"Донецке перекрыт переезд

Жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают, что возле Мушкетовского кладбища перекрыт переезд, якобы из-за заминирования переезда.

Об этом дончане сообщают в социальных сетях, передает donpress.

По словам пользователей, на месте происшествия присутствуют так называемые представители «МЧС ДНР» и «МВД ДНР»:

«Донецк 11.34 Переезд возле Мушкетовского кладбища перекрыт. Говорят рельсы заминированы. Мчс, милиция»

«Опять, наверное, заправку не поделили и решили взорвать»

«что-то каждый день минируют»



Теги: Донецк, Донбасс, милиция, МВД, кладбище, МЧС, переезд, ДНР, соцсети, минирование
 
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