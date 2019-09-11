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«Каждый день минируют»: в из-за «минирования"Донецке перекрыт переезд
11.09.2019 15:27
Жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают, что возле Мушкетовского кладбища перекрыт переезд, якобы из-за заминирования переезда.
Об этом дончане сообщают в социальных сетях, передает donpress.
По словам пользователей, на месте происшествия присутствуют так называемые представители «МЧС ДНР» и «МВД ДНР»:
«Донецк 11.34 Переезд возле Мушкетовского кладбища перекрыт. Говорят рельсы заминированы. Мчс, милиция»
«Опять, наверное, заправку не поделили и решили взорвать»
«что-то каждый день минируют»
Теги: Донецк, Донбасс, милиция, МВД, кладбище, МЧС, переезд, ДНР, соцсети, минирование
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