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У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?
Пристайко объяснился по поводу своего заявления о местных выборах на оккупированном Донбассе. Министр иностранных дел подчеркнул, что выборы могут пройти только после деоккупации восточных территорий. Это произошло в эфире телеканала «Интер» 13 сентября, передает from-ua.
«Наша задача с вами, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы сможем сделать до 2020 года, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня говорил. Наша с вами задача сделать так, чтобы это время приблизилось», – констатировал министр иностранных дел Украины.
Помимо того, Пристайко отметил, что выборы могут быть проведены на территории Луганской и Донецкой областей только при соблюдении полной безопасности на избирательных участках.
«Чтобы был допуск партий, допуск медиа, чтобы была безопасность на участках, чтобы люди честно могли сделать свой выбор, кто должен представлять их в местных общинах», – объяснил Вадим Пристайко.
По словам главы МИД, нужно найти компромисс в Россией и возобновить мир и порядок.
«Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман Минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться – есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», – поделился размышлениями Пристайко.
Теги: Донбасс, выборы, мир, ДНР, ЛНР
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