На Донбассе ранены двое бойцов ООС

20.09.2019 15:30

По состоянию на 12.00 сегодняшнего дня боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных. На луганском направлении – в районе Доломитного, на донецком – возле Новотроицкого, Новогнатовки и Красногоровки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«С начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», – говорится в сообщении

Источник : http://lugradar.



