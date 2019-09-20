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Архив - Донецкая область

На Донбассе ранены двое бойцов ООС

20.09.2019 15:30
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По состоянию на 12.00 сегодняшнего дня боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных. На луганском направлении – в районе Доломитного, на донецком – возле Новотроицкого, Новогнатовки и Красногоровки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«С начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», – говорится в сообщении

Источник : http://lugradar. 




Теги: Донбасс, бойцы, ООС
 
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