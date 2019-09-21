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В зоне ООС 19 обстрелов за сутки: трое бойцов ВСУ получили ранения
В зоне проведения ООС на Донбассе 20 сентября НВФ 19 раз нарушили режим прекращения огня, в в результате трое украинских военнослужащих получили ранения, один — боевое травмирования. Об этом сообщает штаб ООС.
Обстрелы по позициям ВСУ велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новотроицкого, неподалеку Новогнатовки, вблизи Красногоровки, неподалеку Марьинки, вблизи Водяного, вблизи Павлополя, неподалеку Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Новолуганского, вблизи Крымского, недалеко от Южного, вблизи Станицы Луганской, неподалеку Майорска, вблизи Новозвановки.
С начала текущих суток НВФ три раза нарушили режим прекращения огня — недалеко от Водяного и Лебединского.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ВСУ, обстрелы, ООС
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