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В Украине планируют создать Фонд по восстановлению Донбасса
Команда президента Владимира Зеленского работает над созданием Фонда по восстановлению Донбасса.
Об этом в интервью "LB.ua" рассказал помощник главы государства Андрей Ермак.
По его словам, в октябре в Мариуполе пройдет масштабный Международный инвестиционный форум, участие в котором подтвердили многие "серьезные компании".
"В рамках этого форума будет обсуждаться идея создания фонда, программы, которая будет направлена именно на восстановление Донбасса. Не просто разрушенных зданий. Мы хотим дать новый импульс. Возможно, это будет новый "план Маршалла"", — отметил помощник президента.
Он подчеркнул, что рабочая группа по Фонду восстановления Донбасса уже есть, ее возглавляет премьер-министр Алексей Гончарук. Сейчас группа формирует предложения на инвестиционный форум.
"Мы серьезно готовимся, подключена даже Академия наук. Некоторые проекты звучат очень революционно. Думаю, что они вызовут большой интерес у потенциальных инвесторов", — отметил Ермак.
По его словам, обсуждается идея, чтобы именно на Донбассе впервые появился филиал Международного арбитража.
"Какие-то нестандартные вещи, которые раньше все организовывали в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, мы хотим переместить в тот регион", — добавил помощник Зеленского.
Теги: Донбасс, фонд, восстановление
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