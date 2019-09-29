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В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"
29.09.2019 17:03
Вчера, 28 сентября, около 18.00 на ул. Итальянской в районе студенческой столовой военный внедорожник столкнулся с автомобилем патрульной полиции.
Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629.
Патрульные полицейские комментировать происшествие отказались. Известно, что в ДТП никто не пострадал.
Автомобиль с военными несколько месяцев назад уже был участником ДТП в Мариуполе.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, военные, столкновение, ДТП
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