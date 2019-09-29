В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"

29.09.2019 17:03

Вчера, 28 сентября, около 18.00 на ул. Итальянской в районе студенческой столовой военный внедорожник столкнулся с автомобилем патрульной полиции.

Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629.

Патрульные полицейские комментировать происшествие отказались. Известно, что в ДТП никто не пострадал.

Автомобиль с военными несколько месяцев назад уже был участником ДТП в Мариуполе.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.