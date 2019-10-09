Главная / Новости / Донецкая область / Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил
Последние новости раздела
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил
09.10.2019 11:48
Сотрудники СММ ОБСЕ и представительства ОРДО в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня прибыли сегодня в село Петровское для наблюдения за процессом устранения нарушений на участке разведения войск. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Отмечается, что на сегодня запланировано начало мероприятий по устранению нарушений согласно плану-графику, утвержденному 1 октября в Минске участниками Контактной группы. Процесс начнется с запуска сторонами сигнальных ракет, уведомляющих о готовности к отводу. В то же время, само устранение нарушений должно проходить синхронно в течение трех дней. За процессом будут наблюдать представители мониторинговой миссии ОБСЕ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, наблюдение, разведение, ОБСЕ, ОРДО
Читайте также:
- ОБСЕ не может полноценно работать на оккупированном Донбассе из-за минирования местности
- В ОБСЕ поддержали "формулу Штайнмайера" и Путина: что на это ответит Зеленский
- Боевики "ЛНР" продолжают чинить препятствия работе наблюдателей ОБСЕ
- Сегодня ОБСЕ будет наблюдать за разведением сторон в Станице Луганской
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- В окрестностях Широкино установили камеры круглосуточного наблюдения
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Настоящее бабье лето уже близко: синоптик обрадовала прогнозом12:00
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- Вышел первый музыкальный альбом, написанный искусственным интеллектом11:30
- Офицер ВСУ сообщил тревожные данные о войсках РФ у границы с Украиной11:15
- Электронной почтой в России разрешат пользоваться только по паспорту 11:00
- Полный захват Украины, у Путина раскрыли дерзкий план: скандальное заявление10:45
- В Руанде выпустили первый "африканский" смартфон10:30
- Украинцам рассказали, стоит ли ждать еще одного бабьего лета10:15
- В парижском зоопарке свинья научилась использовать "орудие труда" (ВИДЕО)10:00
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов
- Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»