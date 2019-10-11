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Архив - Донецкая область

«Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия

11.10.2019 10:42
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«Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия

Один из членов НВФ «ДНР» Евгений Тинянский на своей странице в соцсети заявил, что подконтрольные главарям ОРДЛО металлургические предприятия «республики» «разваливаются на глазах», пишет ДонПресс.
Тинянский отмечает, что «национализированный» Донецкий металлургический завод, несмотря на заверения главарей ОРДО так и не запущен и остановлен полностью. По словам члена НВФ запускать предприятие не будут:
«Завод консервируется, сливается вода с систем охлаждения печей. Чтоб от морозов не поразрывало. При этом, под угрозой оказалось отопление прилегающих территория которые отапливались за счет отведенного тепла. Теперь все. В том числе и 6-я больница с роддомом. Колоссальный отток кадров. Люди уходят, едут в Россию, на Украину. Уже сейчас две печи не смогут работать при всем желании- нет кадров».
Тинянский сообщил, что у него есть информация о готовящейся остановке ЕМЗ и затем Алчевского меткомбината:
«Под огромной угрозой находится энергетическая составляющая и производственной сферы и жизнедеятельности всего региона.
Вся металлургия работает на одном энергетическом вводе, на одной подаче. Обычно заводы запитываются с двух вводов. Например со Старобешево и Углегорской ТЭС. Именно по причине одного ввода произошла авария на ЕМЗ недавняя. Произошел взрыв доменного газа. Повезло, что в тот момент был выпуск металла. Это сгладило. Но и то весь район просел по электричеству и Донецк зацепило даже».
Также, он с возмущением добавил, что «власти республики» не реагируют на происходящее, продолжая подвергать риску местное население.
При этом в соцсетях местные жители подтверждают сложную ситуацию на ДМЗ и пишут о консервации предприятия до весны.



Теги: Донбасс, металлургия, предприятие, ОРДО
 
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