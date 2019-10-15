Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу

15.10.2019 15:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) задержали местную жительницу, которая избила женщину до смерти. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В одно из медицинских учреждений бригадой скорой помощи была доставлена женщина с многочисленными травмами головы. Стражи порядка задержали горожанку, подозреваемую в причинении потерпевшей телесных повреждений. Конфликт между женщинами возник в ходе совместного распития спиртного», – говорится в сообщении.
«Злоумышленница жестоко избила собутыльницу, причинив ей многочисленные травмы, от которых жертва позже скончалась в больнице», – заявили в «полиции».
За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» задержанной грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, женщина, убийство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх