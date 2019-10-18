В Мариуполе проведут экскурсию по муралам и мозаикам

18.10.2019 11:31

В Мариуполе, Донецкой области, местные жители и гости города могут побывать на экскурсии муралов и мозаик. Мероприятие запланировали на эту пятницу, 18 октября, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, для участников экскурсии приготовили разнообразный маршрут. Присутствующие смогут увидеть работы современного харьковского художника Гамлета, а ещё муралы советского периода.

Уже известно, что экскурсия начнется в 16:00. Она продлиться 1,5 часа. Для того, чтобы принять участие предварительно необходимо зарегистрироваться (записаться). Дополнительную информацию каждый желающий может узнать по номерам телефонов: 097-618-40-85 или 050-971-95-87.