Работа в ОРДО: Зарплаты низкие даже у танкистов

22.10.2019 08:27

Жители ОРДО жалуются на тяжелую ситуацию с заработными платами и с работой на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях. Об этом они пишут в социальных сетях.

По их словам, зарплаты крайне низкие, и они еще сильнее снизятся после блокировки выплат надбавок. При этом пойти на работу некуда, пишет ДонПресс.

«Можно найти абы какую работу, но не хорошую», — пишут комменаторы.

При этом они иронизируют: можно примкнуть к незаконным вооруженным формированиям, однако и там «зарплата» не слишком велика.

«Не страшно, вон в танкисты можно пойти, там жуткий недобор, а зарплата аж 15 000 руп наводчику и 19 000 командиру!!» — написал дончанин*.

*15 тыс. руб. — примерно 5800 грн.; 19 тыс. руб. — примерно 7400 грн.