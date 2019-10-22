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Архив - Донецкая область

Работа в ОРДО: Зарплаты низкие даже у танкистов

22.10.2019 08:27
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Работа в ОРДО: Зарплаты низкие даже у танкистов

Жители ОРДО жалуются на тяжелую ситуацию с заработными платами и с работой на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях. Об этом они пишут в социальных сетях.
По их словам, зарплаты крайне низкие, и они еще сильнее снизятся после блокировки выплат надбавок. При этом пойти на работу некуда, пишет ДонПресс.
«Можно найти абы какую работу, но не хорошую», — пишут комменаторы.
При этом они иронизируют: можно примкнуть к незаконным вооруженным формированиям, однако и там «зарплата» не слишком велика.
«Не страшно, вон в танкисты можно пойти, там жуткий недобор, а зарплата аж 15 000 руп наводчику и 19 000 командиру!!» — написал дончанин*.
*15 тыс. руб. — примерно 5800 грн.; 19 тыс. руб. — примерно 7400 грн.



Теги: Донбасс, работа, зарплата, ОРДО
 
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