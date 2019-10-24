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Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии

24.10.2019 10:15
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Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии

Боевики "Л/ДНР" и российские наемники ужесточили провокации на Донбассе с применением запрещенного смертоносного оружия, нарастив при этом число обстрелов позиций ВС Украины.

За минувшие сутки, 23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, сообщает Диалог.UA. 

Известно, что боевики "Л/ДНР" обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия  Зафиксировано, что в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. 

А уже с начала текущих суток гибридная армия  Российской Федерации дважды нарушила режим прекращения огня возле Марьинки. Террористы атаковали ВС Украины из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. К счастью, как отмечается в отчете штаба ООС, никто из личного состава Вооруженых сил Украины не пострадал.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, атака, артиллерия, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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