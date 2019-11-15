«ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы

15.11.2019 12:45

Группировка «ДНР» готовится исключить украинский язык из обязательной школьной программы. Об этом сообщила сотрудница «министерства информации ДНР» Майя Пирогова, информирует сайт novosti.dn.ua.

«После реализации этого проекта ( а это произойдет уже в ближайшее время) українська мова в школах ДНР будет преподаваться факультативно. То есть по желанию», — говорится в сообщении, которое она распространила в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что данный проект уже прорабатывается в «администрации» группировки.