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«ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы
15.11.2019 12:45
Группировка «ДНР» готовится исключить украинский язык из обязательной школьной программы. Об этом сообщила сотрудница «министерства информации ДНР» Майя Пирогова, информирует сайт novosti.dn.ua.
«После реализации этого проекта ( а это произойдет уже в ближайшее время) українська мова в школах ДНР будет преподаваться факультативно. То есть по желанию», — говорится в сообщении, которое она распространила в своем Telegram-канале.
Подчеркивается, что данный проект уже прорабатывается в «администрации» группировки.
Теги: школа, украинский язык, программа, ДНР
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