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В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»
15.11.2019 08:45
Главарь «ДНР» Денис Пушилин, 14 ноября, издал «указ», которым ввел новый праздник — «день парламентаризма». Жители оккупированного Донбасса восприняли эту новость очень негативно, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Отмечается, что согласно «указа» праздник вводится с целью празднования «существенного вклада народного совета ДНР» в развитие «народной республики».
Теги: парламент, праздник, ДНР
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