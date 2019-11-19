Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков

19.11.2019 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе для переселенцев открыли бесплатные курсы веб-разработчиков

На Востоке Украины начался набор на бесплатные курсы программирования в рамках проекта GIZ «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц», сообщает Донбасс-SOS.
В Мариуполе, Краматорске, Северодонецке и Покровске стартовал набор на курсы по основам веб-разработки. Программа призвана помочь слушателям получить знания и навыки по созданию веб-сайтов с целью изменить профессию или получить дополнительный доход на фриланс-биржах. Курс является бесплатным для участия.
Веб-разработка является одним из самых востребованных направлений ИТ и позволяет работать удаленно. Курс рассчитан на людей без предварительного опыта в программировании, но умеют обращаться с компьютером на уровне уверенного пользователя.
Для того, чтобы зарегистрироваться на курс, участникам необходимо заполнить анкету и выполнить небольшое тестовое задание, которое будет отправлено всем, кто зарегистрируется. Детали и регистрация - по ссылке http://codarium.com.ua/



Теги: Донбасс, вебдизайн, курсы, переселенец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх