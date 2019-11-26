- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)08:30
- В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю10:30
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября15:15
- В Мариуполе упал уровень Азовского моря11:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.201913:00
Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября
Все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -20/60;
«Марьинка» -0/70;
«Новотроицкое» 25/50;
«Гнутово» -10/10.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
8-30 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 210 автомобилей, 72 автобусов и микроавтобусов, до 1450 человек пешей очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Нет данных
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-00 32 машины льготная, около 100-120 машин обычная. Движение стоит пока
9-30 Еленовка из Донецка основная до поворота. Льгота машин 30.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
6-00 На Гнутово уже до середины камыша.
#Станица Луганская
Нет данных
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- За неделю на донбасских блокпостах поймали 11 боевиков
- Как оккупанты Донбасса зарабатывают деньги на пропуске граждан на подконтрольную украинской власти территорию
- Два зала ожидания, кондиционер, отопление: на КПВВ "Марьинка" теперь чистота и комфорт
- «Мэр» Горловки сообщил о проблемах, которые возникнут 15 мая на КПВВ Горловка
- СБУ не выпустила из "ДНР" митрополита УПЦ МП
- Ситуация на КПВВ на Донбассе - утренний мониторинг
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)08:30
- В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю10:30
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября15:15
- В Мариуполе упал уровень Азовского моря11:30
- В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год15:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)12:45
- НБУ вводит в обращение монету 5 гривен12:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- Huawei представила самый мощный в мире Android-планшет11:00
- Закрывается газета "Зеркало недели"10:30
- WADA рекомендовала отстранить Россию от всех междкнародных соревнований10:00
- Стало известно, о чем Зеленский и Путин поговорили по телефону09:30
- В Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией09:00
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Мариуполе упал уровень Азовского моря
- В Украине изменили требования к фото на документы
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)
- В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell
- Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы