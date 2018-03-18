Последние новости раздела
- Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса17:41
- Донетчина сегодня протестовала 17:19
- В Донецке погибают Холмс и Ватсон17:00
- Машину с оружием задержали на донбасском КПВВ16:40
- К линии соприкосновения привезут деньги: стало известно, когда и куда16:18
- Крым, агрессор, выборы, заключенные: Славянск вышел на протест16:00
- Что ждет Донбасс: эксперт сделал мрачный прогноз15:42
- Члены "ДНР" не пускают СММ ОБСЕ к местам хранения "отведенного" вооружения15:20
- В "таможенном пункте" Донецка женщина потеряла сознание15:03
- Стрелков признался, что ошибся с наступлением на Донбассе14:46
Машину с оружием задержали на донбасском КПВВ
18.03.2018 16:40
В КПВВ "Марьинка", что у линии разграничения на Донбассе, в одном из авто нашли ружье.
Пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы, при осмотре автомобиля "АЗЛК", который направлялся на въезд с неподконтрольной территории, с помощью служебной собаки, в багажном отделении обнаружили охотничье ружье "Берета".
Найденное оружие передано сотрудниками Нацполиции.
Напомним, что ранее была опубликована статистика пересечения линии разграничения за прошедшие сутки, 17 марта.
Также стало известно, что взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил вчера пограничника.
Сегодня утром у КПВВ на линии разграничения в Донецкой области на въезд и выезд скопилось умеренное количество авто.
Теги: Донбасс, оружие, пункт пропуска, КПВВ
Читайте также:
- На одному з пунктів пропуску Донеччини виявили зброю
- Запасливый украинец хранил огромный арсенал и 35 килограммов ртути на случай войны (ФОТО)
- В Донбассе в аптеку ходят с пистолетом
- На донбаському КПВВ "Майорське" пес знайшов наркотики в запасному колесі (ВІДЕО)
- Игорь Безлер взял ответственность за убийство украинских военных под Волновахой (ФОТО)
- В ОБСЄ ЗАЯВИЛИ ПРО ДІТЕЙ ЗІ ЗБРОЄЮ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
- Донетчина сегодня протестовала 17:19
- В Донецке погибают Холмс и Ватсон17:00
- Машину с оружием задержали на донбасском КПВВ16:40
- К линии соприкосновения привезут деньги: стало известно, когда и куда16:18
- Крым, агрессор, выборы, заключенные: Славянск вышел на протест16:00
- На Донбассе шахтеры стали заложниками непогоды15:47
- Что ждет Донбасс: эксперт сделал мрачный прогноз15:42
- Члены "ДНР" не пускают СММ ОБСЕ к местам хранения "отведенного" вооружения15:20
- В "таможенном пункте" Донецка женщина потеряла сознание15:03
- Удар стихии: на Луганщине обесточены тысячи домов14:56
- Наблюдатели побывали у границы на неподконтрольной части Донбасса17:41
- Донетчина сегодня протестовала 17:19
- В Донецке погибают Холмс и Ватсон17:00
- Машину с оружием задержали на донбасском КПВВ16:40
- К линии соприкосновения привезут деньги: стало известно, когда и куда16:18
- Крым, агрессор, выборы, заключенные: Славянск вышел на протест16:00
- На Донбассе шахтеры стали заложниками непогоды15:47
- Что ждет Донбасс: эксперт сделал мрачный прогноз15:42
- Члены "ДНР" не пускают СММ ОБСЕ к местам хранения "отведенного" вооружения15:20
- В "таможенном пункте" Донецка женщина потеряла сознание15:03
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом