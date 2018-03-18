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Архив - Донецкая область

Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"

18.03.2018 10:10
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Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня, 18 марта, на въезд и выезд скопилось умеренное количество авто.

По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 15 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 30 и 40; у КПВВ "Новотроицкое" - 20 и 40; у КПВВ "Гнутово" - 20 и 20 соответственно.

Напомним, что ранее была опубликована статистика пересечения линии разграничения за прошедшие сутки, 17 марта.

Также стало известно, что взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил вчера пограничника.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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