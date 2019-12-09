Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря

09.12.2019 11:30

Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром, 9 декабря, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 20/50; «Марьинка» - 0/75; «Новотроицкое» - 10/40; «Гнутово» - 20/20.

За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем через КПВВ последовало 28,1 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 6740 человек и 810 транспортных средств;

«Марьинка» - 5715 человек и 1010 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 5385 человек и 1150 транспортных средств;

«Гнутово» - 2380 человек и 585 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 7895 человек.