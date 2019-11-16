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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября
16.11.2019 10:00
Сегодня утром, 16 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, к моменту открытия КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 20/60;
«Марьинка» – 0/80;
«Новотроицкое» – 20/50;
«Гнутово» – 20/20.
15 ноября линию разграничения через КПВВ последовало почти 45 000 человек и более 5,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 9880 человек и 1150 транспортных средств;
«Марьинка» – 9500 человек и 1480 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 9410 человек и 1720 транспортных средств;
«Гнутово» – 4220 человек и 950 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 11850 человек.
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
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