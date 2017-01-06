На блокпостах Донбасса снова скопились автомобильные очереди

06.01.2017 09:19

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд ожидали 830 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На КПВВ "Майорское" – 70/150; "Марьинка" - 250/130; "Новотроицкое" - 20/80; "Гнутово" - 80/50", - уточняется в сообщении.

В течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 20,3 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 4 950 человек и 785 транспортных средств;

"Марьинка" - 5 435 человек и 970 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 2 555 человек и 915 транспортных средств;

"Гнутово" - 2 570 человек и 635 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3 840 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки пограничники Краматорского отряда обнаружили автомобиль, в котором на подконтрольную боевикам территорию везли товары через КПВВ "Марьинка" на общую сумму почти 120 тыс. грн.