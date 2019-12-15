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Ситуация в пунктах пропуска утром 15 декабря
Сегодня утром, 15 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00), передает РПД «Донецкие новости».
По сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Коля: «8:30. Каргил общая наверху моста, льгота на подъеме на мост»;
Елена: «9:12. На выезд до середины моста. Льгота до моста»,
Ольга: «9:28. На Каригиле общая машин 25, в Донецк, льгота около 12».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Андрей: «4:22. Еленовка 5:10 (мск) 30 машин»;
Андрей: «4:51. Еленовка 5:50 (мск) 60 машин, но впереди есть пропуски»;
Андрей: «7:41. Еленовка: около 120»;
Андрей: «7:55. Более-менее живо. С 8:00 подвинулись на 40. Не считая льготы супер и т д»,
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Марина: «7:15. В Верхнешироковском в сторону Мариуполя до камышей. Стоим»;
Сергей: «7:43. На Гнутово очередь в Марик в камышах»;
Марина: «8:23. В Верхнешироковском движение очень хорошее, если так пойдет, то через час никого не будет».
О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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