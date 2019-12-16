Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 декабря

16.12.2019 10:00

Сегодня утром, 16 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 32,5 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7505 человек и 825 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6605 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6720 человек и 1445 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2590 человек и 650 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9080 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.