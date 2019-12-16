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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 декабря
16.12.2019 10:00
Сегодня утром, 16 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 32,5 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 7505 человек и 825 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6605 человек и 1020 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6720 человек и 1445 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2590 человек и 650 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9080 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/60;
КПВВ «Марьинка» – 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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