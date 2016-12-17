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Червоний Хрест відкрив пункти обігріву у Станиці Луганській

17.12.2016 16:38
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Червоний Хрест відкрив пункти обігріву у Станиці Луганській

Міжнародний Комітет Червоного Хреста відкрив у Луганській області пункти обігріву для людей, що перетинають пункти пропуску в Станиці Луганській по обидві сторони від лінії зіткнення, повідомляє hromadske.ua.

Пункти обігріву забезпечені обігрівачами, ковдрами, столами, запасами води та аптечками, йдеться в прес-релізі організації.

Зауважується, що в цих пунктах люди зможуть перепочити під час суворого зимового періоду.

"Суворі погодні умови і тривалий час очікування в черзі віснажливо діють на людей. Тепер, наприклад, малі діти та люди похилого віку можуть відпочити в цьому теплому місці, яке вміщує до 30 осіб, Крім того, люди з інвалідністю можуть заїхати всередину на інвалідному візку за допомогою пандусу, встановленого на вході до пункту обігріву", – сказав глава офісу МКЧХ в Луганську Мішель Саад.

За підрахунками, щодня приблизно 5 тисяч чоловік перетинають лінію зіткнення в Станиці Луганській.


Фото: news.liga.net/

Теги: Донбасс, Красный Крест, пункт обогрева, Станица Луганская, КПВВ
 
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