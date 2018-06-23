Глава МИД Литвы увидел горькую правду донбасского пункта пропуска

23.06.2018 13:10

Сегодня, 23 июня, министром иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичус, Чрезвычайным и Полномочным Послом Литвы в Украине Марюс Януконис и губернатор Луганщины Юрий Гарбуз посетили КПВВ "Станица Луганская".



"Для меня важно показать господину министру, который имеет большое влияние на политику ЕС, правду. Эта правда очень горькая - тысячи людей разного возраста, преимущественно пожилого, каждый день вынуждены стоять в очередях, чтобы перейти с временно оккупированной территории области на подконтрольную украинской власти, - пишет Гарбуз на своей странице в Фейсбуке. - Наша общая задача - сделать так, чтобы в единой неделимой Украины исчезли пункты пропуска, блокпосты, другие искусственные барьеры. А пока продолжается эта изнурительная война, должны приложить все усилия, чтобы надавить на Россию в вопросе открытия со стороны оккупационной администрации КПВВ "Золотое".

Напомним, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 210 авто.



За прошедшие сутки, 22 июня, уменьшился пассажиропоток через контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения. При этом через КПВВ "Станица Луганская" (единственный, действующий на Луганщине, при этом исключительо пешеходный) прошли 10655 человек.