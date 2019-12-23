В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни

23.12.2019 12:30

Начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Украины генерал-майор Юрий Лысюк рассказал о режиме работы КПВВ на Донбассе в праздничные дни, сообщает «Трибун».

По его словам, пункты пропуска будут работать в штатном режиме с возможностью продления пропускного режима на час или полчаса в случае возникновения необходимости.

"У нас определенный порядок - и этот порядок утвержден руководителем операции Объединенных сил. Он у нас определяется в зимний период с 8 часов утра до 18 вечера. Он меняться не будет. Но по отдельному решению, если будет острая необходимость, то руководитель операции Объединенных сил может принять решение и продлить на час или полчаса, для того чтобы оформить граждан, которые там будут направляться на празднование нового года. По отдельному решению руководителя, если такое принимается, мы готовы будем продолжить свою работу", - сказал Лысюк.