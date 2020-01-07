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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января
Сегодня утром, 7 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00), передают «Донецкие новости».
По данным Государственной пограничной службы Украины, в течение суток 6 января через КПВВ последовало 21,9 тыс. чел. и 2,8 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 5672 чел. и 756 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 4585 чел. и 880 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 4153 чел. и 829 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1429 чел. и 379 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» (пеший переход) – 6083 чел.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 5/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/30;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;
КПВВ «Гнутово» – 0/0.
По сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Кирилл: «6:30. Каргил на выезд из Донецка – основная очередь на спуске с моста. Пока стоим»;
Евгений: «6:40. Ажиотажа нет – ни одного перевоза, блоки пустые, льготы – машин 15. Блоки пустые полностью, сейчас запустят по 20 машин и будет общая очередь – около кафе»;
Андрей: «7:15. Марьинка в Донецк – 25 общей очереди, льготы нет»;
Сергей: «8:20. Каргил в Украину – очередь на мосту»;
Мила: «8:35. Мы выехали в 5 утра, уже прошли ДНР, не перевозчик»;
Валерий: «8:55. Каргил в Украину – очередь до моста».
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Мила: «6:55. На КПП "Горловка", выезд в Украину – не очень много машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Марина: «7:15. Новотроицкое: на Донецк – машин 10»;
Юзик: «8:40. Еленовка на Мариуполь – приехал в 5:10, в 9:10 (мск) выехал. Пускать начали около 8:00 (мск). Общая очередь».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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