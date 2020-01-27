Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января

27.01.2020 10:00

Сегодня, 27 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 января линию разграничения через КПВВ пересекли 29,7 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7285 человек и 800 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5965 человек и 995 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5580 человек и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2400 человек и 600 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8535 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ева: «8:52. Пешая в Горловке дальше туалетов. Это в Украину».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «8:33. Еленовка в сторону Украины. Основная на магазине».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: