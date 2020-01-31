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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января

31.01.2020 10:00
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января

Сегодня, 31 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 января линию разграничения через КПВВ пересекли 37 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8405 человек и 960 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7105 человек и 1185 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7275 человек и 1245 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2645 человек и 550 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11655 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/45;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
«Троеточие»: «5:49. Горловка. Перед полицией никого»;
«8:43. Горловка в Украину. Хорошее движение. С 6 утра машин так 30-40 проехали. Двигаемся каждые полчаса на 4-5 машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Дмитрий: «5:39. Еленовка на выезд +-100»;
Дмитрий: «8:23. Еленовка в сторону Мариуполя. 60 машин + 15 льготы».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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