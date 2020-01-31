Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января

31.01.2020 10:00

Сегодня, 31 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 января линию разграничения через КПВВ пересекли 37 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8405 человек и 960 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7105 человек и 1185 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7275 человек и 1245 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2645 человек и 550 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11655 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/45;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Троеточие»: «5:49. Горловка. Перед полицией никого»;

«8:43. Горловка в Украину. Хорошее движение. С 6 утра машин так 30-40 проехали. Двигаемся каждые полчаса на 4-5 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Дмитрий: «5:39. Еленовка на выезд +-100»;

Дмитрий: «8:23. Еленовка в сторону Мариуполя. 60 машин + 15 льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: