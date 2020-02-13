Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"

13.02.2020 09:00

Гражданин Латвии Бенес Айо был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Его отпустили после того, как за террориста вступился депутат Госдумы от КПРФ, информирует Цензор.НЕТ.

Эту информацию подтвердил журналистам депутат Госдумы Сергей Шаргунов, просивший отпустить Айо и предоставить ему временное убежище в России.

Решение отпустить Черного Ленина было принято после того, как Шаргунов направил соответствующий запрос прокурору Архангельской области и начальнику регионального главка МВД.

Террорист из "ДНР" Черный Ленин был задержан в Яренске Архангельской области РФ по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности.