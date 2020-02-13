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Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"
13.02.2020 09:00
Гражданин Латвии Бенес Айо был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Его отпустили после того, как за террориста вступился депутат Госдумы от КПРФ, информирует Цензор.НЕТ.
Эту информацию подтвердил журналистам депутат Госдумы Сергей Шаргунов, просивший отпустить Айо и предоставить ему временное убежище в России.
Решение отпустить Черного Ленина было принято после того, как Шаргунов направил соответствующий запрос прокурору Архангельской области и начальнику регионального главка МВД.
Террорист из "ДНР" Черный Ленин был задержан в Яренске Архангельской области РФ по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
Теги: депутат, боевик, ДНР, КПРФ
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