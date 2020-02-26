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В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП
26.02.2020 11:00
В оккупированном Донецке на остановке общественного транспорта автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с пассажирским автобусом МАЗ-203, следовавший по маршруту №50 "АС Центр-Авдотьино".
Как сообщает так называемое "МЧС" "ДНР", авария произошла в Ленинском районе вечером 25 февраля, передает Depo.Донбасс.
В результате ДТП погиб 1 человек, пострадали 4 человека, все из легкового автомобиля.
Спасатели извлекли из деформированного легкового автомобиля двух пострадавших 1991 г.р. и 1982 г.р., а также тело погибшего. Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Теги: Донецк, авария, ДНР
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