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Архив - Донецкая область

На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО

27.02.2020 15:00
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На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО

Процедура по измерению температуры всем, кто въезжает из ОРДЛО, будет проводиться на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе с 27 февраля. Об этом сообщает БФ "Право на защиту", которое проводит мониторинг ситуации на КПВВ.
"С сегодняшнего дня на всех КПВВ представители Государственной пограничной службы Украины будут измерять температуру всем, кто въезжает с неподконтрольной правительству Украины территории на подконтрольную. Такие меры принимаются по поручению Президента Украины и по результатам заседания координационного совещания по контролю за коронавирусом", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, температура, КПВВ, COVID-19
 
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