Последние новости раздела
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею14:00
- "ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля10:00
Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки
02.03.2020 16:00
Российские оккупанты 2 марта целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области, передает Depo.Донбасс.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм.
В результате разрыва мины близ дома взрывной волной выбито оконное стекло, осколками которого ранен один житель. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь.
"Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Красногоровка, обстрел
Читайте также:
- Красногоровка - под огнем (ВИДЕО)
- В прифронтовой Красногоровке пуля нашла женщину
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції
- Жители Красногоровки рассказали о "режиме тишины" (ВИДЕО)
- Российские оккупанты обстреливают мирное население в Красногоровке на Донетчине (ВИДЕО)
- Нетрезвый зять забил тещу до смерти
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею14:00
- "ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"12:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- У россиянина, вернувшегося из Италии, нашли коронавирус15:00
- Geely выпустила "антикоронавирусный" кроссовер14:00
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу13:00
- Укрзализныця повысила цены на билеты12:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- "Шахтер" сенсационно проиграл в Полтаве (ВИДЕО)09:00
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"08:00
- "Заря" обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ17:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- "ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля
- СНБО опубликовал 8 правил профилактики заражения коронавирусом
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК