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В прифронтовой Красногоровке из-за обстрелов боевиков поврежден дом
В результате обстрела боевиков поврежден дом в Красногоровке, район ул. Шевченко, пострадавших нет. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Боевики "ДНР" обстреливают мирных жителей прицельным огнем, целенаправленно уничтожают города Донбасса", - написал Аброськин.
Сообщалось, что на Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковка.
Сейчас в зоне АТО самая критическая ситуация сложилась в районе Авдеевки.
В результате утреннего обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель. Город боевики обстреливают из тяжелой артиллерии, обстрелы не прекращаются.
В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла.
Фото: iz.com.ua/
Теги: Донбасс, дом, Красногоровка, повреждения, боевики, обстрелы
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