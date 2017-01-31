В прифронтовой Красногоровке из-за обстрелов боевиков поврежден дом

31.01.2017 13:12

В результате обстрела боевиков поврежден дом в Красногоровке, район ул. Шевченко, пострадавших нет. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.



"Боевики "ДНР" обстреливают мирных жителей прицельным огнем, целенаправленно уничтожают города Донбасса", - написал Аброськин.



Сообщалось, что на Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковка.



Сейчас в зоне АТО самая критическая ситуация сложилась в районе Авдеевки.



В результате утреннего обстрела боевиками Авдеевки ранен мирный житель. Город боевики обстреливают из тяжелой артиллерии, обстрелы не прекращаются.



В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла.