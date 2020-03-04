Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта

04.03.2020 10:00

Сегодня, 4 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 36,7 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8675 человек и 1090 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6940 человек и 1215 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7185 человек и 1260 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2640 человек и 600 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11280 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 170 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/45;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «6:28. Марьинка в Донецк общая ~50-60, льгота 20»;

Василий: «7:20. Еленовка в Украину 40 машин до регистрации, льготы – нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Татьяна: «6:37. Каргилл в Украину на спуске с моста и льгота, и обычная одинаковые».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: