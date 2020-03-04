- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею14:00
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта
Сегодня, 4 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 36,7 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8675 человек и 1090 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6940 человек и 1215 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7185 человек и 1260 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2640 человек и 600 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11280 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 170 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 15/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/45;
КПВВ «Новотроицкое» – 25/30;
КПВВ «Гнутово» – 10/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Андрей: «6:28. Марьинка в Донецк общая ~50-60, льгота 20»;
Василий: «7:20. Еленовка в Украину 40 машин до регистрации, льготы – нет».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Татьяна: «6:37. Каргилл в Украину на спуске с моста и льгота, и обычная одинаковые».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Ситуация в пунктах пропуска утром 9 октября
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой переписывают данные о документах и телефонах
- Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения
- Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской
- Госпогранслужба подтвердила утренние провокации у донбасских КПВВ
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Польше09:30
- Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей09:00
- Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра08:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/2116:00
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ15:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе13:30
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"