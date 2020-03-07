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Архив - Донецкая область

На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса

07.03.2020 10:00
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На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса

С утра 7 марта на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе были введены ограничительные мероприятия в связи с опасностью распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.
Все граждане, которые намерены пересечь линию разграничения, будут проходить обязательную процедуру осмотра и температурный скрининг. Если у лиц будут выявлены симптомы коронавируса, к ним будут применять ограничительные меры.
Так, граждане, зарегистрированные на подконтрольной украинским властям территории, в случае подозрения на коронавирус, будут доставляться в определенное специализированное медицинское учреждение.
При выявлении признаков коронавируса у лиц, следующих из оккупированной территории, им будут отказывать в разрешении на пересечение КПВВ.



Теги: Донбасс, ограничение, КПВВ, COVID-19
 
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