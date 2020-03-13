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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 марта
Сегодня, 13 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 52,6 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 11785 человек и 1270 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 10140 человек и 1590 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 10800 человек и 1785 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4280 человек и 865 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 15670 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 260 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 35/40;
КПВВ «Марьинка» – 10/65;
КПВВ «Новотроицкое» – 35/45;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
«Администратор»: «8:21. Горловка. Пеших больше, чем вчера. С конца очереди туалеты не видно».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Александр: «5:33. Каргилл. Основная на спуске с моста, льгота до моста»;
Андрей: «6:52. На ДНР в сторону Марьинки светопредставление. Людей даже не море, а целый океан. Пешие»;
«V L»: «Каргилл. Очередь приличная, но хотя бы не мертвая. На первый взгляд пешая часа на 1,5. Машин тоже много, конца очереди не вижу»;
Александр: «8:17. Основная на Каргилле почти до верха моста»;
«Администратор»: «8:20. Каргилл. Из Донецка 150 машин общая, 90 льгота».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Виталий: «8:52. Еленовка в Украину до магазина».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
«Администратор»: «7:12. Октябрь – Гнутово. Только звонили пока все стоят бусы до магазина очередь в селе».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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