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Ситуация на КПВВ сегодня, 12 января: В очередях — более 300 авто
12.01.2019 08:38
Утром 12 января у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопились очереди из 335 авто.
Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме и открылись сегодня согласно зимнему графику работы, сообщает Госпогранслужба Украины.
Утром на въезд и выезд перед КПВВ находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 50/60;
«Марьинка» - 40/40;
«Новотроицкое» - 40/70;
«Гнутово» - 20/15.
Теги: Донбасс, авто, КПВВ, очереди
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