Ситуация на КПВВ сегодня, 12 января: В очередях — более 300 авто

12.01.2019 08:38

Утром 12 января у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопились очереди из 335 авто.

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме и открылись сегодня согласно зимнему графику работы, сообщает Госпогранслужба Украины.

Утром на въезд и выезд перед КПВВ находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 50/60;

«Марьинка» - 40/40;

«Новотроицкое» - 40/70;

«Гнутово» - 20/15.