Донбасс: сквозь линию разграничения пытались прорваться на авто с липовыми документами

04.03.2018 12:37

Пограничники Донецкого отряда в КПВВ "Гнутово" задержали два автомобиля ("Хонда" и "Мицубиси", украинской регистрации), которые следовали с неподконтрольной территории.



По данным Госпогранслужбы Украины, водители этих авто предоставили для проверки поддельные доверенности на право управления автомобилями. Обе владелицы транспортных средств не присутствовали при составлении поручений.



В Нацполицию были направлены уведомления для внесения в Единый реестр досудебных расследований об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" и ст. 365 "Превышение власти или служебных полномочий" УК Украины.

Напомним, что за прошедшие сутки, 3 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 22,5 тысячи человек и более 3000 транспортных средств.



А утром 4 марта у каждого из КПВВ на Донетчине стояло не более 100 авто. По данным соцсетей, в сторону Донецка сегодня практически не было очередей.