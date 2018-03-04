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Архив - Донецкая область

Не более 100 авто стояли у каждого из КПВВ Донбасса утром 4 марта

04.03.2018 08:36
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Не более 100 авто стояли у каждого из КПВВ Донбасса утром 4 марта

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, утром 4 марта на въезд и выезд скопилось 290 авто.

По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 30 и 60 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 40 и 30; у КПВВ "Новотроицкое" - 30 и 40; у КПВВ "Гнутово" - 40 и 20 авто соответственно.

Напомним, что за прошедшие сутки, 3 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 22,5 тысячи человек и более 3000 транспортных средств.



Теги: Донбасс, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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