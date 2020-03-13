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В Донецкой области не оказалось оборудования для выявления СОVID-19
Донецкий областной лабораторный центр МЗ (г.Мариуполь) не получит тест-системы для проверки на коронавирус из-за того, что единственный в Украине не имеет необходимого оборудования, передает Общественное.
Об этом 12 марта во время брифинга сообщила заместитель директора Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Тамара Беломеря.
"Дело в том, что исследование относительно коронавируса осуществляются методом полимеразно-цепной реакции. Мы единственная область Украины, где в лабораторном центре отсутствует оборудование для осуществления этой реакции. Сейчас МОЗ распределяет тест-системы региональных лабораторных центрах, но мы их не получим, потому что нет оборудования", - рассказала Беломеря.
Она также добавила, что оборудование дорогостоящее. По поводу его приобретения неоднократно обращались в министерство здравоохранения и неправительственные организаций, но это не дало результата.
По словам заместителя начальника управления - начальника отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами департамента здравоохранения Донецкой ОВГА Александра Педенко, в случае выявления подозрений на коронавирус, исследования будут проводить в течение 1-3 дней. Материал будут отправлять в Киев и, если будет договоренность, в Днепр.
Теги: оборудование, диагностика, COVID-19
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