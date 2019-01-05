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Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м

05.01.2019 20:56
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Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м

Главные нововведения: как будут выживать пациенты

Медреформа в Украине продолжается. В 2019-м украинцев ждут изменения в работе экстренной помощи. Также год будет тесно связан с внедрением электронных инструментов в больницах: вместо бумажных медкарт будут электронные, появятся электронные рецепты, направления и больничные.

Как поменяется здравоохранение в новом году, узнавал сайт "Сегодня".

"Скорую" помощь разделят

В Украине будет две "скорых". Экстренная будет выезжать, когда нужна срочная госпитализация. Неотложная помощь – когда угрозы для жизни нет, но есть угроза для здоровья: заостряется хроническая болезнь, повысилась температура или давление.

Также Минздрав хочет улучшить работу диспетчеров. Для этого в каретах "скорой" установят GPS-трекеры, и диспетчеры смогут отправлять на вызов ближайшую бригаду. На все это из госбюджета выделят почти миллиард гривен.

Сейчас бригады экстренной медицинской помощи делятся на врачебные и фельдшерские. Во врачебной бригаде работают врач, фельдшер, медсестра и водитель. В фельдшерской бригаде – фельдшер, медсестра и водитель. Последних большинство.

После реформы в бригаде будет экстренный медицинский техник и два парамедика. В отдельных случаях к ним может присоединиться врач медицины неотложных состояний. Экстренный медтехник будет отвечать за вождение машиной "скорой" и иметь квалификацию для догоспитальной базовой помощи. Парамедик – медработник, который представляет расширенную догоспитальную медпомощь. А врач неотложных состояний – медик, который оказывает полный спектр помощи пациенту в больнице. Врачебные бригады останутся. Они будут выезжать на вызовы, которые требуют вмешательства врача.

Полицейские и спасатели будут сертифицироваться. Минздрав хочет создать реестр людей, которые имеют такую сертификацию. Их будут регулярно обучать для поддержания навыков и продления сертификатов. Сертификаты обязаны будут иметь водители, машинисты, проводники и кондукторы общественного транспорта, воспитатели, учителя и преподаватели.

Получить сертификат на предоставление первой помощи сможет каждый желающий.

Еще в ведомстве предлагают создать национальный колл-центр – бесплатную горячую линию, куда украинцы смогут звонить за советом врача. А чтобы уменьшить количество выездов бригад "скорой" на несрочные вызовы у диспетчера будет возможность переключать звонок на национальный колл-центр или на врача, с которым человек подписал декларацию. К слову, более 70% вызовов экстренной помощи – это выезды, которые не требуют срочного вмешательства доктора. Также диспетчеры на "103" смогут предоставлять консультацию свидетелю происшествия. Для этого их будут переобучать.

Бесплатная диагностика

Анализы и диагностика будут останутся бесплатными только по направлению врача. Минздрав уже определил конкретный перечень диагностики, за который не надо будет платить. Программа "Бесплатная диагностика" заработает во второй половине 2019-го. В нее войдут:

  1. Маммография и пять видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.

  2. Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.

  3. Шесть видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.

  4. Четыре вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.

  5. Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.

Также "Бесплатная диагностика" будет включать эндоскопические исследования и операции одного дня: пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки; мочевого пузыря, трахеи и бронхов.

"Для пациентов это означает, что не нужно будет приносить шприцы, перчатки, вату и пленку для рентгена – Национальная служба здоровья (НСЗУ) покроет стоимость услуг в программе", – отмечают в Минздраве.

Кроме этого списка бесплатными останутся и базовые анализы и диагностика. Это:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

  • общий анализ мочи

  • глюкоза крови

  • общий холестерин

  • измерение артериального давления

  • электрокардиограмма

  • измерения веса, роста, окружности талии

  • быстрый тест на беременность

  • быстрый тест на тропонин

  • быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.

Направление на "бесплатную диагностику" будет электронным. Врач будет выписывать направление через электронную систему.

Электронная медкарта, больничные и направления

В 2019 году Минздрав планирует запустить сразу несколько электронных инструментов. В Украине уже запущена электронная система здравоохранения е-Health, именно через нее врачи и подписывали декларации с пациентами. Функционал системы будут расширять.

Вместо бумажных карточек будут электронные. В них врачи будут вносить все данные о здоровье человека и назначать лечение. Так, докторам не придется долго изучать записи своих коллег, они сразу смогут получить нужную информацию.

Также Украине хотят отменить бумажные больничные и заменить их электронными. Это должно минимизировать мошеннические и коррупционные схемы. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный.

В электронный формат также перейдут больничные листы, рецепты по программе "Доступные лекарства". Если врач назначит препарат, который входит в государственную программу, то по электронному рецепту в аптеке его выдадут бесплатно.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, реформа, диагностика
 
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