Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м

05.01.2019 20:56

Главные нововведения: как будут выживать пациенты

Медреформа в Украине продолжается. В 2019-м украинцев ждут изменения в работе экстренной помощи. Также год будет тесно связан с внедрением электронных инструментов в больницах: вместо бумажных медкарт будут электронные, появятся электронные рецепты, направления и больничные.

Как поменяется здравоохранение в новом году, узнавал сайт "Сегодня".

"Скорую" помощь разделят

В Украине будет две "скорых". Экстренная будет выезжать, когда нужна срочная госпитализация. Неотложная помощь – когда угрозы для жизни нет, но есть угроза для здоровья: заостряется хроническая болезнь, повысилась температура или давление.

Также Минздрав хочет улучшить работу диспетчеров. Для этого в каретах "скорой" установят GPS-трекеры, и диспетчеры смогут отправлять на вызов ближайшую бригаду. На все это из госбюджета выделят почти миллиард гривен.

Сейчас бригады экстренной медицинской помощи делятся на врачебные и фельдшерские. Во врачебной бригаде работают врач, фельдшер, медсестра и водитель. В фельдшерской бригаде – фельдшер, медсестра и водитель. Последних большинство.

После реформы в бригаде будет экстренный медицинский техник и два парамедика. В отдельных случаях к ним может присоединиться врач медицины неотложных состояний. Экстренный медтехник будет отвечать за вождение машиной "скорой" и иметь квалификацию для догоспитальной базовой помощи. Парамедик – медработник, который представляет расширенную догоспитальную медпомощь. А врач неотложных состояний – медик, который оказывает полный спектр помощи пациенту в больнице. Врачебные бригады останутся. Они будут выезжать на вызовы, которые требуют вмешательства врача.

Полицейские и спасатели будут сертифицироваться. Минздрав хочет создать реестр людей, которые имеют такую сертификацию. Их будут регулярно обучать для поддержания навыков и продления сертификатов. Сертификаты обязаны будут иметь водители, машинисты, проводники и кондукторы общественного транспорта, воспитатели, учителя и преподаватели.

Получить сертификат на предоставление первой помощи сможет каждый желающий.

Еще в ведомстве предлагают создать национальный колл-центр – бесплатную горячую линию, куда украинцы смогут звонить за советом врача. А чтобы уменьшить количество выездов бригад "скорой" на несрочные вызовы у диспетчера будет возможность переключать звонок на национальный колл-центр или на врача, с которым человек подписал декларацию. К слову, более 70% вызовов экстренной помощи – это выезды, которые не требуют срочного вмешательства доктора. Также диспетчеры на "103" смогут предоставлять консультацию свидетелю происшествия. Для этого их будут переобучать.

Бесплатная диагностика

Анализы и диагностика будут останутся бесплатными только по направлению врача. Минздрав уже определил конкретный перечень диагностики, за который не надо будет платить. Программа "Бесплатная диагностика" заработает во второй половине 2019-го. В нее войдут:

Маммография и пять видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи. Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы. Шесть видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы. Четыре вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез. Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.

Также "Бесплатная диагностика" будет включать эндоскопические исследования и операции одного дня: пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки; мочевого пузыря, трахеи и бронхов.

"Для пациентов это означает, что не нужно будет приносить шприцы, перчатки, вату и пленку для рентгена – Национальная служба здоровья (НСЗУ) покроет стоимость услуг в программе", – отмечают в Минздраве.

Кроме этого списка бесплатными останутся и базовые анализы и диагностика. Это:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

общий анализ мочи

глюкоза крови

общий холестерин

измерение артериального давления

электрокардиограмма

измерения веса, роста, окружности талии

быстрый тест на беременность

быстрый тест на тропонин

быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.

Направление на "бесплатную диагностику" будет электронным. Врач будет выписывать направление через электронную систему.

Электронная медкарта, больничные и направления

В 2019 году Минздрав планирует запустить сразу несколько электронных инструментов. В Украине уже запущена электронная система здравоохранения е-Health, именно через нее врачи и подписывали декларации с пациентами. Функционал системы будут расширять.

Вместо бумажных карточек будут электронные. В них врачи будут вносить все данные о здоровье человека и назначать лечение. Так, докторам не придется долго изучать записи своих коллег, они сразу смогут получить нужную информацию.

Также Украине хотят отменить бумажные больничные и заменить их электронными. Это должно минимизировать мошеннические и коррупционные схемы. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный.

В электронный формат также перейдут больничные листы, рецепты по программе "Доступные лекарства". Если врач назначит препарат, который входит в государственную программу, то по электронному рецепту в аптеке его выдадут бесплатно.

Источник : https://from-ua.com