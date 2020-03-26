Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус

26.03.2020 12:00

Для предотвращения распространения коронавируса в Объединенных силах начали выборочное тестирование военнослужащих, передает Depo.ua.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Отобранные образцы помещают в холодильник. Вечером тесты, взятые у военных, перегружают в бокс и отправляют в Киев. Там в лаборатории их проверяют за несколько часов, и уже на следующий день бойцы узнают результаты.