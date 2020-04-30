Командующий ОС назвал реальное число больных коронавирусом на оккупированном Донбассе

30.04.2020 14:00

Оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19, где уже более 400 зараженных, а больницы переполнены. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко в интервью "Укринформу".

"В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырехсот случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено лишь около полторы сотни таких случаев", - сообщил Кравченко.

Он добавил, что медперсонал квази-республик обязали под расписку не разглашать сведения о ситуации с эпидемией.

Командующий ОС также отметил, что российское командование при этом реализует неотложные меры по защите именно военнослужащих ВС РФ - все медикаменты и соответствующие средства направляются прежде всего на нужды российских военных.