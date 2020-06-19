- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"09:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения09:00
- В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница17:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек16:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня14:00
- В "ДНР" заявили о похищении украинскими силовиками боевика, ранее освобожденного по обмену12:00
- В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер09:00
- В "ДНР" анонсировали прямую линию с Пушилиным17:00
- В Донецкой области - резкий рост числа заражений коронавирусом09:00
Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"
Избранный в Донецкой области внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов отметил на своем Telegram-канале, что через пять дней – во вторник, 23 июня, состоится очередное видео-заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает Интернет-газета "Жизнь".
«Действия «ДНР» остаются непонятными. Одни разговоры про готовность работы пунктов пропуска. Теперь представители «квазиреспублики» заявили, что договариваются с Украиной, и в течение пяти дней должны открыть блокпосты. Не пойму, о чем, если больше недели уже как Украина открыла КПВВ? Будем надеяться, что это не очередной треп. Во вторник должно быть очередное заседание гуманитарной группы, возможно после нее вопрос решится положительно», — написал Магомедов.
Он также напомнил, что с 19 июня так называемая «ЛНР» разрешила местным жителям пересекать линию разграничения.
Теги: Донбасс, ДНР, КПВВ
- Жители Дебальцево сообщили ОБСЕ о психологических травмах у детей - Хуг
- О систематических преступлениях боевиков и о том, что их ожидает
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- "На якій підставі бойовики шантажують світ, зриваючи мінський процес і відверто блокуючи пункт про звільнення заручників?"
- В «Л-ДНР» ведутся тактические учения НВФ, – разведка
- "Власти ДНР" пообещали не отбирать украинские паспорта у жителей "республики"
- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"09:00
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- 17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек09:00
- Оккупанты на неделю перекроют движение в центре Луганска17:00
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня14:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 155 человек12:00
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ10:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения09:00
- В результате обстрела Авдеевки ранена мирная жительница17:00
- Муса Магомедов рассказал о перспективах открытия КПВВ в "ДНР"09:00
- Турецкие СМИ "поженили" Зеленского и Брежневу08:00
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"17:00
- Украинские дизайнеры создали "персональные офисы" для работы "на удаленке"16:00
- В Госпогранслужбе Украины ответили на актуальные вопросы пересечения границы (ВИДЕО)15:00
- Рада отменила ВНО и ГИА в этом году14:00
- У Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирус13:00
- Определился первый финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)12:00
- В Украине растет количество новых случаев COVID-19 за сутки11:00
- В "ЛНР" разрешили выезд в Россию за паспортами РФ10:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Пушилин рассказал, кого будут пропускать через линию разграничения
- Пасечник изменил порядок въезда в "ЛНР" через КПВВ "Станица Луганская"
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 17 июня
- Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня
- В Луганске вооруженные боевики разогнали очередь за пропусками для КПВВ
- В Краматорске нашли пропавший пять лет назад бронетранспортер
- В "ДНР" заявили о похищении украинскими силовиками боевика, ранее освобожденного по обмену
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли сразу 5 человек
- "ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенников