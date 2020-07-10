Житель ОРДО рассказал об "отдыхе" в Седово

10.07.2020 15:00

Об отдыхе на "курорте" "ДНР" Седово рассказал дончанин Александр, сообщает Интернет-газета "Жизнь".

По его словам, жена нашла женщину, которая сдает жилье в аренду и у нее оформлено ФЛП.

«Чтобы та подала документы куда-то там в Новоазовске, мы передали ей свои паспортные данные и автомобильные. После этого они должны были появится на блокпостах. У меня с пометкой "без ночевки". Постов два. Один возле остановки "Бессарабка". Это после танка в сторону Новоазовска. Второй в самом Седово, где и был раньше. На первом посту наших данных не оказалось. Потом я понял, почему – у них нет компьютеров, на столах фолианты, по ним и сверяются. А привезли эту бумажку, не привезли, можно лишь на удачу надеяться. Нам не повезло», – сообщил мужчина.

«Военные» посоветовали звонить арендодателю, чтобы она «шла в Седово на блокпост и там объясняла, сколько и куда платит налогов». После этого семью отпустили.

«На седовском посту в компьютерной базе все оказалось нормально. Около 9 утра очереди не было, оформление заняло минут 15... Снимите регистратор. Я расслабился за эти годы и забыл – пришлось форматировать карту», – отметил дончанин.

На городском пляже, по его словам, отдыхающих примерно 25% от прошлогоднего количества.

«Был шторм и можно было покачаться на волнах. Это был единственный позитив… Владельцы отелей, мягко говоря, офигевшие. В "Дель Маре", да-да, в том самом, где хороший пляж, теперь капитализм. В выходные дни проход на пляж 100 руб. (41 грн – ред.) с человека. На машине подъехать 350 руб. (143 грн – ред.), а вот со своей палаткой разместиться 500 руб. (204 грн – ред.) с палатки», – поделился мужчина.

В будни на «Дель Маре» проход стоит 50 руб. (20 грн – ред.), с авто 300 руб. (122 грн), вне зависимости от количества людей в машине. Пляж «Парадиз» – пока вход бесплатный.

Люксы, как говорят местные жители, в таких местах 5600 руб. (2286 грн – ред.) за номер в сутки. В частном секторе, по его словам, цены пониже: за двухместный просят от 1500 руб. (612 грн). Без удобств – от 350 руб. (143 грн – ред.). «В номере, который я бы назвал "келья", две кровати и вешалка. Хочешь вентилятор, доплачивай 50 руб. (20 грн – ред.) в сутки, холодильник общий. Некоторые частники наваривают еще и на других услугах. Одни предлагают холодильник в номер за дополнительные 100 руб. (41 грн – ред.) в сутки, другие горячий душ тоже за деньги. Не хочешь платить, мойся под летним, нагретым солнцем… Меня лично это выбешивает. Опции, которые должны быть включены по умолчанию, становятся допуслугами», – сообщил Александр.

«В принципе, в этом гадюшнике делать нечего. Тем более, с такими заморочками, как придумали "боги в погонах" или кто там еще. Ну то такое. На вкус и цвет, как говорится. Когда ехал обратно, остановился на бессарабском посту и спросил, как быть, если надо в Россию? Ответили – без проблем. Зачем тот пост нужен, ума не приложу», – резюмировал мужчина.