Главная / Новости / Донецкая область / Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)13:00
- Житель ОРДО рассказал об "отдыхе" в Седово15:00
- В "ДНР" отменили обязательную обсервацию для сотрудников ОБСЕ11:00
- Послы четырех стран ЕС посетили прифронтовые города Донбасса09:00
- В центре Донецка эвакуирован торговый центр «Континент»15:00
- В ОРДЛО выявили 38 заболевших COVID-19 за сутки13:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой11:00
- В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек16:00
- В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"11:00
Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)
11.07.2020 13:00
Жители оккупированной Донетчины во время открытия гуманитарного коридора 7 июля становились на колени перед наблюдателями ОБСЕ, чтобы те уговорили боевиков пропустить их в "ДНР" через КПВВ "Еленовка", передает Depo.Донбасс.
Соответствующее видео опубликовано в сети и его прокомментировал участник переговоров трехсторонней контактной группы Денис Казанский.
Речь идет о тех людях, которые не попали в списки "ДНР" на пропуск и пытались пройти КПВВ в экстренном порядке. По данным правозащитников, таких людей было чуть больше 80.
Теги: ОБСЕ, Еленовка, ДНР, КПВВ, Денис Казанский
Читайте также:
- ДНРовцы не собираются открывать КПВВ в Еленовке
- В "ДНР" назвали условия въезда в ОРДО через КПВВ "Еленовка"
- В СММ ОБСЕ заявили об острой необходимости открытия новых КПВВ на Донбассе
- Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать
- В ОБСЕ рассказали подробности об обстреле автобуса в Еленовке
- На КПВВ «Еленовка» стало плохо женщине
- Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)13:00
- Житель ОРДО рассказал об "отдыхе" в Седово15:00
- Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю12:00
- В "ДНР" отменили обязательную обсервацию для сотрудников ОБСЕ11:00
- Послы четырех стран ЕС посетили прифронтовые города Донбасса09:00
- Появилось видео вероятного начала пожаров на Луганщине (ВИДЕО)16:00
- В центре Донецка эвакуирован торговый центр «Континент»15:00
- В ОРДЛО выявили 38 заболевших COVID-19 за сутки13:00
- В ТКГ назвали предварительные сроки открытия двух новых КПВВ на Луганщине10:00
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины17:00
- Денис Казанский показал как "асвабадители" поставили Донбасс на колени (ВИДЕО)13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июля11:00
- Минздрав опубликовал список рекомендованных к закрытию пляжей Украины10:00
- На базе отдыха в Херсонской области обнаружили COVID-1909:00
- В Израиле зафиксирован суточный рекорд новых случаев Covid-1917:00
- Шахтер узнал возможного соперника по четвертьфиналу Лиги Европы16:00
- Житель ОРДО рассказал об "отдыхе" в Седово15:00
- "Южмаш" изготовит 5 тыс. электробусов для Южной Кореи14:00
- Группа "Время и Стекло" презентовала свой последний сингл (ВИДЕО)13:00
- Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю12:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой
- Житель ОРДО рассказал об "отдыхе" в Седово
- В центре Донецка эвакуирован торговый центр «Континент»
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе
- В ТКГ назвали предварительные сроки открытия двух новых КПВВ на Луганщине
- Появилось видео вероятного начала пожаров на Луганщине (ВИДЕО)
- Ощадбанк назвал сумму, полученную клиентами в отделениях Станицы Луганской за неделю
- В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины
- Послы четырех стран ЕС посетили прифронтовые города Донбасса
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения